【逃犯條例．衝擊立法會】聖公會牧函：不接受暴力　呼籲政府回應市民訴求 (22:16)

香港聖公會鄺保羅大主教、陳謳明主教和郭志丕主教就7月1日示威者闖入立法會事件發表牧函，表示完全尊重任何人以和平理性方式表達對政府的不滿，但對於7月1日晚示威者闖入立法會大樓造成破壞，感到十分痛心，「因為在香港，這種暴力行為是不能接受的，我們不能以破壞來爭取自己的訴求」。