【逃犯條例】曾鈺成倡8．31框架外重啟政改　籲特首考慮特赦年輕人 (11:58)

他說，判決之後，行政長官有可能考慮整件事由什麼引發，可能是更深層次的矛盾，而在事件中，若赦免這些年輕人，會對整個社會有好處，所以出於公眾利益考慮，而作特赦決定。

他表示，不是說已覺得應該這樣做；特首可以這樣做，但要經過整個法律程序。若說現在就答應示威者的要求，放人、不檢控，就即是給社會一個信息：只要有足夠多人說政府做得不好，就可以犯法，不用承擔責任。這是一個很壞的信息。

【22:05】政府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，前立法會主席曾鈺成接受Now新聞專訪時表示，修例風波不斷是因香港一直未落實普選，他提出可在人大「8．31框架」以外，討論重啟政改。至於近期多名年輕人於警民衝突中被捕，他認為特首林鄭月娥可考慮特赦。

近期多次的警民衝突中，被捕者主要為年輕人，曾鈺成認為經法庭審訊後，政府可考慮特赦，他說：「整件事引發出來可能是更深層次矛盾，而在這件事的過程當中，這群年輕人，如果能夠赦免他們的刑責，是會對整個社會有好處，即出於公眾利益的考慮來做這個決定，我不是說現在應該這樣做，但她（林鄭）可以這樣做。」

此外，他認為政府修訂《逃犯條例》風波不斷的問題癥結，是因香港一直未落實普選，令民怨累積，他提出可在人大「8．31框架」以外，討論重啟政改。他說，「這是寫在《基本法》，循序漸進，你不能永遠原地踏步，香港大部分市民已有期望。可否退一退，由一個比較低的起點一起討論呢？能否在一開始的時候，不需要立即將它說死，『得，你要政改，8．31啦』，不說這句可以嗎？」

對於大批示威者於周一（1日）闖入立法會搗亂，回歸後歷任立法會主席的畫像被破壞，而他的相片並不是第一個被毁，他表示當時看到此情况後，立即說「快點塗污我張相，你一定是他們（泛民）那邊，然後他人才不搞你張相」。對於大樓設施嚴重損毁，他表示當晚欲哭無淚，自己當年有份參與大樓設計，包括選擇牆身顏色及家俬顏色等，「唉，所以當晚看着一件件（被）破壞，真是說不出什麼，真的很心痛」。

他表示，支持林鄭月娥繼續留任，但希望她在10月發表的施政報告中，提出解決民生問題的措施，紓緩貧富懸殊等社會不公義。

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