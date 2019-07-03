【逃犯條例．衝擊立法會】警：當日評估風險沒即時行動　避免嚴重傷亡 (21:20)

警方表示，7月1日當天，警方考慮多個因素及持續的風險評估後作相關調配及行動決定，有關風險評估是相當複雜而非常全面，其中一個非常重要考慮就是必須確保在場的人，包括示威者丶記者丶警務人員及其他人的安全。

警方稱，留意到有個別人士事前在網上聲稱會採取非常激烈的行為，甚至提到會「引發塵爆」丶「以死相搏」等，當日在立法會綜合大樓的示威者使用鐵馬丶鐵枝等武器，更使用有毒性及易燃的化學品襲擊警員，立法會綜合大樓是室內密閉空間，警方能夠選擇使用的武力非常有限，若示威者試圖在立法會綜合大樓內燃點化學品，後果不堪設想；示威者亦曾擅自操控立法會綜合大樓內的電力裝置，隨時可以令現場變得漆黑一片，增加現場風險。

警方又指出，示威者衝入立法會綜合大樓的一刻，附近正進行大型遊行活動，警方的任何行動都有可能牽動其他人情緒，令情况惡化，帶來不可預期的後果。基於上述考慮，警方沒有在立法會綜合大樓採取即時行動，盡量避免與示威者發生肢體衝突，因為這些決定，事件中並沒有發生嚴重的人命傷亡事故。

警方表示，對當日示威者衝擊立法會的行為，必定追究到底，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）現正全力調查蒐證，把違法者繩之於法。

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