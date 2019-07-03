【沙中線】工程問題獨立調查報告　期限延至11月底 (20:35)

港鐵沙中線紅磡站被揭發剪鋼筋等工程問題，特首林鄭月娥去年7月成立獨立調查委員會調查事件，但今年初工程再被揭發施工文件缺失等問題，委員會要加開聆訊。政府今日宣布，委員會提交最後報告的限期，由8月底延遲至11月底，委員會將在9月底會恢復聆訊，聽取專家證人證供。
調查委員會今年2月已向政府提交中期報告，當中裁定紅磡站擴建部分月台及連續牆沒有按合約施工，但工程達安全水平。其後因應紅磡站南、北面連接隧道和列車停放處出現文件缺失等情况，調查委員會今年5月再加開聆訊，上月17日完成實質聆訊，原定8月30日提交最後報告。但調查委員會主席夏正民早前已表示，需要在9或10月加開聆訊。
行政長官會同行政會議昨日（2日）批准，因應調查委員會最新工作進度及工作計劃，應其要求把提交最後報告的期限延至11月29日。調查委員會亦發出新聞稿，稱將在9月底恢復實質聆訊，並於10月中完成聽取所有專家證據。
此外，港鐵早前已完成在紅磡站鑿石屎檢查鋼筋接駁情况的工作，正在撰寫報告，本月15日前會提交予調查委員會，稍後的聆訊亦會討論該份報告。
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