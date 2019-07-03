【逃犯條例．衝擊立法會】董建華：任內推通識教育　造成現時年輕人問題 (19:24)

董建華今日（3日）下午主動約傳媒茶敘，談及七一破壞立法會事件。他說，當日他坐在電視機前觀看直播多個小時，感到很心痛，指出「無論什麼理由，都不應這樣做（暴力衝擊）。他們（示威者）或很憤怒，但這行為觸犯法治，這是香港最寶貴的價值觀」。

董建華說，用鐵車等撞擊立法會的人手法好專業，不像是學生，「警察一定要查，一定要追究，抓出幕後是什麼人指使」，將他們繩之於法。被問及幕後是什麼人時，董建華說自己也不知道，強調「找出誰是主謀好重要」。他又感謝警察的努力。

董建華強調，中央繼續支持行政長官林鄭月娥，林鄭月娥亦知道自己在修例事件做得過急，溝通不足，她表明已經汲取教訓及認錯。他又說，林鄭月娥是有心人，從她在七一回歸酒會的演辭中，顯示她已知道要從哪方面努力。

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