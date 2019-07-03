觀龍樓縱火案致一家3口死亡　死者父母入稟告房協 (19:05)

5份入稟狀的原告人分別為男死者黃志強（終年26歲）、其妻吳倩欣（終年25歲）和女兒黃依琳（終年3歲），以及男死者的父親黃細牛和母親李雪坤。被告為香港房屋協會。

入稟狀指出，發生於2016年7月16日觀龍樓D座一單位的縱火案，由房協疏忽引致，故房協需作賠償。入稟狀無披露金額，但根據區域法院民事索償，最高金額不得超過300萬元。

據本案資料，死者一家三口於案發前曾與住在對面的獨居漢許偉忠(終年63歲)因噪音問題爭執，其後有人將天拿水潑入黃宅並放火。最終黃妻及女兒、獨居漢在火場中喪生，而黃志強則在逃生時墮樓身亡。

死因庭在今年2月裁定吳倩欣及黃依琳死於不合法被殺，黃志強則死於不幸；而許偉忠則死於自殺。審理案件的死因裁判官高偉雄，在庭上建議房協檢討調遷政策，考慮若租戶不合理對其他租戶造成滋擾，房協可主動要求該租戶強制調遷。

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