【逃犯條例．衝擊立法會】「同心護港」警總請願　促拘捕衝擊立會示威者 (18:50)

同心護港召集人曹達明稱，6月9日至7月1日期間，示威者兩次衝擊警察總部，但警方完全沒有任何拘捕行動，導致示威者於7月1日大肆破壞立法會，損害尊重法治的核心價值。因此要求警方盡快拘捕衝擊立法會的示威者。

曹達明又批評泛民議員煽動年輕人作出衝擊行動。他說：「暴徒的行動是有組織性策劃，且有大量物資供應，相信他們是經過訓練，背後一定有人指使。」同心護港成員、任的士司機的阿達指警方的行動已很克制，「示威行動沒有人因警方而喪生」。

另外，香港福建社團聯會今召開記者會，譴責衝擊立法會的示威者。該會主席、全國政協委員吳換炎表示，會全力支持警方嚴正執法，以及支持司法機構追究責任。對於政府應否成立獨立委員會調查，香港福建社團聯會副主席兼秘書長施榮忻說：「堅決反對成立獨立調查委員會，政府應該調查的是違法暴徒，並非警察。」

對於6月30日有撐警者使用暴力及阻礙記者採訪，他回應稱，當日撐警集會者都沒戴口罩，全都光明磊落，絕不會讓小部分人污辱撐警行動。

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