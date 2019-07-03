【逃犯條例】涉網上對警「起底」攻擊警方網站　8人被捕 (18:36)

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑今午（3日）表示，收到逾800名警員舉報，表示於網上被「起底」，被披露個人及家人的中英文全名、身分證號碼、出生日期、住址等資料，已經把150宗個案轉介予私隱專員公署調查。

他指出，有警員近日收到大量滋擾電話及恐嚇字句，包括表示知道警員住處，恐嚇會前去「殺咗佢」。他表示，警方偵測到有人使用DDoS分段式阻斷服務網絡攻擊警方網站，但不成功，相關人等已涉及刑事毁壞罪。他強調，網絡世界並非無法可依，無論是於現實或網絡世界，只要言語上有恐嚇成分，均屬違法。

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