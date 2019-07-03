【逃犯條例】北大教授籲重啟政改　「中央管得愈多，香港反彈愈大」 (18:15)

修訂《逃犯條例》爭議未息，觸發多場示威衝擊。北京大學憲法學教授張千帆在英國《金融時報》中文網撰文，認為重啟並推行真正政改，才能讓香港回歸穩定，和幫助中央贏得港人好感和信任。
張千帆在文章指出，「畢竟，激進群眾運動的背後往往是非理性的政府政策或應對措施。二者互為表裏，很容易形成愈管愈亂的惡性循環」。
張千帆比喻香港好比是一隻「刺猬」，體量很小，但一旦受到驚嚇或激怒，也很難對付，而港人近年之所以受驚嚇或被激怒，歸根結底在於港人認為香港自治和法治受威脅，「一國兩制」被「全面管治」替代，因此利用目前尚存空間全力抗爭，「在這種情況下，中央管得愈多，香港反彈愈大」 。
張千帆又以佔領運動事件始末為例，指出「香港之亂是『管』出來的；任由其『自生自滅』，它反而活得好好的，而且也不會對中央產生怨氣」，故認為只要中央把《基本法》承諾的「高度自治」還給香港，再加上港人所渴望的民主選舉權利，港人便沒有理由冒違法風險支持「港獨」。
張千帆在文章最後指出，光靠高壓手段阻止港人上街是不現實的，強調與其一再激化矛盾和對立情緒，不如在符合「一國」底線前提下，將屬於港人的政治權利還給港人，通過真正意義的政改把港人從街頭政治吸引到投票箱前。他在文末反問︰「能在選票箱前心平氣和做到的事情，還會有誰動輒為之冒着酷暑，上街搖旗吶喊呢？」
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