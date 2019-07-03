乘客揭港航預辦登機漏洞守行為一年　嘆大企業「解決提出問題嘅人」 (17:54)

現職公關的被告陳子恩（27歲）被票控一項「藉電訊而在未獲授權下取用電腦資料」罪，控方今日決定不提證供起訴，同意案件以簽保守行為方式處理。裁判官批准安排，但強調案件牽涉他人資料，「可以好嚴重」，最終判被告自簽1500元，守行為一年。

案情指出，香港航空於去年10月29日收到傳媒查詢，內容有關公司網上平台的保安漏洞。港航遂諮詢資訊系統供應商「Travelsky」，最後透過查探IP地址，發現被告曾非法進入另一乘客的港航預辦登機（e-booking）頁面，事件最終報警處理。

被告在警誡下承認，案發時他與女友已購票乘搭港航往日本，出發前下載電子登機證往手機時，發現自己的機票網址與女友的近乎一樣，只是最後兩個字元不同。其後被告隨機改變網址字母，成功進入其他乘客預辦登機頁面。

被告在庭外向記者表示，他當初真的意外發現漏洞，馬上覺得「好嚴重」，涉及網絡安全和公眾私隱等重大議題，遂通知港航，可是沒有得到正面回應，最後才改為通知傳媒。

被告說，他一心打算盡公民責任，亦是他首先發現漏洞所在，更沒有從中圖利，沒想過會被告上法庭，形容事件是「司法滋擾」及「無妄之災」。

被告又稱，自己算是「白帽黑客」，同類事件發生在外國會獲獎賞，慨嘆「香港社會同大企業唔係解決問題，係解決提出問題嘅人」。

至於案件帶來的影響，被告表示他是被票控，不能申請當值律師服務，故此他必須聘請執業律師協助，為他帶來不少精神壓力。

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