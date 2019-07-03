安泰邨裝修工程涉合謀定價　競委會入稟控告6承辦商及3人 (19:02)

【16:54】競爭事務委員會今日（3日）入稟競爭事務審裁處，向6間裝修承辦商及3名個別人士展開法律程序，尋求施加罰款及發出取消董事資格令。競委會指出，各裝修承辦商約於2017年6月至11月期間，在房委會發展的公共屋邨，位於九龍觀塘的安泰邨第一期提供裝修服務時，從事編配顧客及協調定價的合謀行為，違反《競爭條例》中的「第一行為守則」，黃偉銓及黃富新因參與有關行為而牽涉入違反該守則。

競委會向審裁處作出的申請包括，宣布馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司和陶記營造廠有限公司，這6間裝修承辦商違反了《競爭條例》的「第一行為守則」；宣布黃偉銓及黃富新牽涉入違反「第一行為守則」；對6間裝修承辦商、黃偉銓及黃富新施加罰款；向聯合裝飾工程有限公司的張潤錦發出取消董事資格令；頒令制止或禁止上述裝修承辦商及個別人士，在參與房委會裝修承辦商制度下的任何裝修工程時，訂立或參與任何反競爭協議。

競委會行政總裁冼博崙表示，此案是過去兩年内，競委會就公營房屋裝修服務入稟的第三宗瓜分市場及合謀定價案件，顯示該等行為在行內甚為普遍。他續說，審裁處在最近一宗同類案件（CTEA2/2017）裁定案中所有10間建築公司違反《競爭條例》，該裁決發出清楚的信息，確定有關行爲明顯違法，而當這些行為所針對的目標是香港較弱勢的一群，尤其突顯其嚴重程度。

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