搪瓷大王髮妻億元遺產爭逐案開審  (15:58)

已故「搪瓷大王」陳兆民的髮妻黃秀珍於2013年離世，其養女陳美珠與黃秀珍嫡孫陳禹嘉為黃氏留下逾億元的身家對簿公堂。陳禹嘉6年前入稟高院，以遺囑單一執行人身分向陳美珠興訟，案件今（3日）於高等法院開審。原告陳禹嘉一方稱，黃秀珍立下的5份遺囑，從一而終均委託由父系親屬管理信託，從無提及身為姑姐的陳美珠；相反姑姐千方百計干預黃秀珍的資產，更將黃秀珍帶到美國定居，以圖成為其監護人而獲得資產。
原告陳禹嘉為前聯合集團主席李明治的女婿，被告陳美珠則為陳兆民的養女，為前政務司長陳方安生五弟方桂生的妻子。雙方早於2006年在美國的法院，爭奪黃秀珍的監護權，該次訴訟終由陳禹嘉勝訴。
原告一方今表示，黃秀珍於1978年立下遺囑，其後於1992年、1999年、2001年及2004年稍作更改，包括因原告的父親陳一心病重而將他除名，但其後仍然由原告管理家族的慈善信託。
原告指出，被告過去力圖控制黃秀珍，2005年被告擅自帶黃秀珍遷居到美國三藩市，而被告明知黃秀珍不諳英語，在美國當地猶如「斷六親」，被告隨即申請成為黃秀珍的監護人。原告舉例指出，1999年黃秀珍在匯豐銀行成立信託基金，但被告沒有包括在內，其後被告多番向匯豐爭取相關文件但屢次失敗，可見被告用各種方法，干預黃秀珍的資產。
被告方反駁稱，被告照顧黃秀珍多年，黃秀珍倚賴被告管理其資產。盤問下被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍從沒有在文件上簽署授權由陳禹嘉管理其資產和戶口，但陳禹嘉回應說，他和黃秀珍之間有信任基礎，故由他管理黃秀珍的戶口，並支付黃秀珍的生活費。
被告方續指出，黃秀珍於1947年領養陳美珠，其後與丈夫帶女兒來港定居；丈夫離世後不久，黃秀珍於1979年簽下誓章，認許陳美珠是其「生女」（natural daughter)，質問陳禹嘉如何認知陳美珠屬養女。陳禹嘉稱，他從父親的自傳及親戚的口述歷史中得知，而該誓章確立時他並不在場參與，故不予置評。