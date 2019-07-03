搪瓷大王髮妻億元遺產爭逐案開審  (15:58)

原告陳禹嘉為前聯合集團主席李明治的女婿，被告陳美珠則為陳兆民的養女，為前政務司長陳方安生五弟方桂生的妻子。雙方早於2006年在美國的法院，爭奪黃秀珍的監護權，該次訴訟終由陳禹嘉勝訴。

原告一方今表示，黃秀珍於1978年立下遺囑，其後於1992年、1999年、2001年及2004年稍作更改，包括因原告的父親陳一心病重而將他除名，但其後仍然由原告管理家族的慈善信託。

原告指出，被告過去力圖控制黃秀珍，2005年被告擅自帶黃秀珍遷居到美國三藩市，而被告明知黃秀珍不諳英語，在美國當地猶如「斷六親」，被告隨即申請成為黃秀珍的監護人。原告舉例指出，1999年黃秀珍在匯豐銀行成立信託基金，但被告沒有包括在內，其後被告多番向匯豐爭取相關文件但屢次失敗，可見被告用各種方法，干預黃秀珍的資產。

被告方反駁稱，被告照顧黃秀珍多年，黃秀珍倚賴被告管理其資產。盤問下被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍從沒有在文件上簽署授權由陳禹嘉管理其資產和戶口，但陳禹嘉回應說，他和黃秀珍之間有信任基礎，故由他管理黃秀珍的戶口，並支付黃秀珍的生活費。

被告方續指出，黃秀珍於1947年領養陳美珠，其後與丈夫帶女兒來港定居；丈夫離世後不久，黃秀珍於1979年簽下誓章，認許陳美珠是其「生女」（natural daughter)，質問陳禹嘉如何認知陳美珠屬養女。陳禹嘉稱，他從父親的自傳及親戚的口述歷史中得知，而該誓章確立時他並不在場參與，故不予置評。

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