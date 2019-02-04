【逃犯條例．衝擊立法會】港大校長盼各方務實解紛爭   理大校長籲對話解矛盾 (21:20)

郭位稱，經常就不同議題向政府提出訴求和意見，期望政府以誠意及開放心胸與各界人士溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。

【19:51】理工大學校長滕錦光今日（3日）發聲明，對於七一立法會衝擊事件表示痛心，他說明白現時社會的情緒，也非常關注同學的安全和福祉。滕錦光强調，任何情况下，「暴力始終不是解決問題的方法」，法治是香港的核心價值之一，也是香港數十年來賴以成功的基石。他冀盼各方即使持不同意見，仍能在互相尊重的基礎上，以冷靜、理性及和平的方式進行具建設性的對話，化解當前的矛盾。

【15:50】反對修訂《逃犯條例》風波持續，有示威者趁七一回歸22周年衝擊立法會。香港大學校長張翔今日（3日）發聲明，稱為日前在立法會大樓發生的暴力事件表示深感痛心，認為破壞性的行動應予譴責。

張翔同時呼籲各方理性、務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。「在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處；而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。」

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