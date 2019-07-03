【逃犯條例．衝擊立法會】港大校長張翔譴責破壞　呼籲各方務實解決紛爭 (15:50)

張翔同時呼籲各方理性、務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。「在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處；而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。」

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