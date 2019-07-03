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【逃犯條例】社署籲有需要市民求助　心理學家團體推支援計劃 (17:35)

【17:35】香港臨牀心理學博士協會發聲明，稱過去數星期，先後有年輕朋友因今次事件受情緒困擾而輕生，對此感到十分傷感及痛心，並向死者家人及朋友致以最深切慰問。

協會稱，為支援因事件而造成心理創傷及情緒困擾的各持分者，協會會與心靈藝術治療學會將協辦推動「心靈友伴」社會動盪心理支援計劃，市民可透過Whatsapp 6849 6538聯絡註冊臨牀心理學家和社工，所有個人資料將會保密。

協會又提出3點呼籲，分別是建議市民以聆聽、溝通和對話作基礎，有需要時尋求專業協助；建議公眾網絡、傳媒及社交平台在報導爭議性事情時要承擔責任，不作渲染；鼓勵受市民主動關心自身及周邊人士的精神情緒健康。

【15:43】修訂《逃犯條例》爭議未息。社會福利署總臨牀心理學家陳耀基今日（3日）透過新聞稿表示，有需要的市民應向親友傾訴，並尋求專業協助。他回應社交媒體上有關輕生的留言，呼籲大家要珍惜生命

陳耀基表示，留意到社會近日瀰漫鬱悶氣氛，有人甚至因認為沒有解決方法而感到困擾，故他呼籲有需要的市民主動與朋友傾訴，或向專業人士尋求協助︰「如你也希望成為別人的支援，請先照顧自己，好好休息，這樣才可釐清思緒，平復心情，讓你更好地面對目前的處境。」

陳耀基亦鼓勵市民多關心身邊的人，用心聆聽他們的心聲，嘗試理解、包容他們的訴求，與他們一同分憂，互相支持。如發現身邊的朋友有情緒困擾，應勸喻他們尋求專業協助。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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