【逃犯條例】藥劑師協會函特首警務處長　籲減用催淚氣對付示威 (15:38)

香港執業藥劑師協會今日去信行政長官林鄭月娥及警務處長盧偉聰，呼籲減少使用催淚彈或催淚氣體對付示威者，因附近沒參與的市民亦會受影響；會方又形容過去警方清場手法不理想，如示威者只是佔路及和平集會，可先考慮用其他方法如勸喻及抬走示威者。
香港執業藥劑師協會主席鄭綺雯表示，催淚氣體常見成分為有機化學物質氯苯乙酮（CN）及鄰氯代苯亞甲基丙二腈（CS）；健康的人在離開氣體後15至30分鐘就可復元，惟若患有呼吸系統疾病如哮喘、流感等，因受催淚氣體影響而氣管收縮，需用特別藥物甚至氧氣機才能復元；亦有人對催淚氣體或胡椒噴霧有敏感反應，程度因人而異，可能會即時暈倒、呼吸困難甚至有死亡風險。
鄭綺雯說，協會於6月收到逾50宗查詢或投訴，稱在示威區附近上班或經過時受催淚氣體影響而感到不適，甚至相隔一天仍有刺眼刺耳感覺及心跳急促，當中大部分人為中年人及長期病患者。
她說，催淚氣體在空氣中散佈，無法準確計算及控制受影響範圍，先進國家在評估用化學品驅散示威者時，會考慮鄰近環境，甚至採取「full evacuation（全面疏散）」，撤走附近商戶及市民，減低對無辜市民的影響。她表示，工業用口罩無法阻隔催淚氣體，市民不應自行判斷受影響程度，應找醫護人員處理。
逃犯條例 相關報道：
鍾國斌料政府未來一年運作原地踏步 胡志偉促思考年輕人衝擊原因
立會復會無期 40撥款待議 議員稱變相提早休會 退稅、公僕加薪或推遲
示威者：闖立會為展對抗政府決心 闖入者深明會入獄 哭說「最擔心母親」
立會一夜風暴 工程界料維修費逾千萬 供電消防保安系統均受影響
人民日報發社評 港澳辦中聯辦促追究 六大宗教領袖痛心 籲政府示威者棄執著
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 催淚彈 驅散示威者 健康影響 香港執業藥劑師學會 編輯推介