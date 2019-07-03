【逃犯條例】藥劑師協會函特首警務處長　籲減用催淚氣對付示威 (15:38)

香港執業藥劑師協會主席鄭綺雯表示，催淚氣體常見成分為有機化學物質氯苯乙酮（CN）及鄰氯代苯亞甲基丙二腈（CS）；健康的人在離開氣體後15至30分鐘就可復元，惟若患有呼吸系統疾病如哮喘、流感等，因受催淚氣體影響而氣管收縮，需用特別藥物甚至氧氣機才能復元；亦有人對催淚氣體或胡椒噴霧有敏感反應，程度因人而異，可能會即時暈倒、呼吸困難甚至有死亡風險。

鄭綺雯說，協會於6月收到逾50宗查詢或投訴，稱在示威區附近上班或經過時受催淚氣體影響而感到不適，甚至相隔一天仍有刺眼刺耳感覺及心跳急促，當中大部分人為中年人及長期病患者。

她說，催淚氣體在空氣中散佈，無法準確計算及控制受影響範圍，先進國家在評估用化學品驅散示威者時，會考慮鄰近環境，甚至採取「full evacuation（全面疏散）」，撤走附近商戶及市民，減低對無辜市民的影響。她表示，工業用口罩無法阻隔催淚氣體，市民不應自行判斷受影響程度，應找醫護人員處理。

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