【逃犯條例．衝擊立法會】梁美芬發起法律界聯署　斥衝擊立法會撼動「一國兩制」底線 (16:10)

經民聯立法會議員、大律師梁美芬發起法律界聯署聲明，嚴厲譴責七一衝擊立法會事件。聯署至今有135人參與，包括資深大律師清洪、基本法委員會副主任譚惠珠，以及港區全國人大代表陳曼琪等，聲明批評衝擊事件撼動「一國兩制」底線，摧毁立法會尊嚴，支持警方將「暴徒」繩之於法。
就政府拒絕撤回《逃犯條例》修訂，梁美芬在立法會外會見傳媒時形容，政府已作重大妥協，「暫緩和撤回在政治上沒有分別」，不明白為何大家認為政府是一點妥協也沒有。她說，示威者部分違反法治的訴求，是難以回應和妥協，又形容「無任何的政治只是一邊贏晒，另一邊的市民意見和感受是完全被忽略」。
對於成立獨立調查委員會調查警察濫用武力，梁美芬批評，以政治方式調查，是拿警方作磨心，進一步打擊士氣，若警方有處理不當，她寧願交予法庭處理。
梁美芬在立法會外會見傳媒後打算離開，但沿路被反修例示威者「狙擊」，她一度要走進旁邊的中信大廈，最後折返立法會並進入大樓，擺脫示威者。
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