西醫非禮女病人罪成提上訴　稱原審官作不利被告推斷 (14:38)

上訴人李揚敬 (49歲)，暫准繼續保釋外出。上訴一方陳辭時稱，原審裁判官在裁決時在衡量受害人的證供可信性時，聲稱受害人的背景、金錢、工作及個人關係，與被告無任何「瓜葛」，無理由會誣蔑被告，但上訴一方反駁，這些所指「瓜葛」全未在主問中提及，在原審時只曾在控方的陳辭提及過一句，完全缺乏證據基礎，原審裁判官卻當作是動機，「編造事實」。

反之，上訴人在其醫療報告中曾簡短寫下受害人疑有「胸柱不對稱」問題，因未知成因，故在字句後寫上問號。上訴一方陳辭指出，原審裁判官在沒有醫學證據基礎下，全盤否定上訴人的診斷，甚至指上訴人當日診斷沒安排跟症護士是處心積慮，上訴一方質疑，原審裁判官在沒有證據基礎下，作出對上訴人不利的推論，對上訴人不公平。

控方反駁指出，裁判官在裁決時已考慮上訴人執業20多年，在該區街坊有一定知名度及有良好家庭，已作出對上訴人有利的考慮。另對於受害人非禮的指控，上訴人全盤否認，反指診斷時只用手摺低她的領口，極其量只是觸摸過她的胸圍底部，證明自己符合「胸柱不對稱」檢查，但控方質疑，上訴人當時為何不寫入受害人的轉介信中，認為原審裁判官的裁決沒有不妥之處。

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