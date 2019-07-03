本地農民首引入日本黃肉西瓜「哈密」　口感爽脆【短片】 (14:50)

漁護署本年重點推介3款西瓜，包括來自台灣、呈橢圓形、果皮鮮黃帶斑條、紅肉清甜的西瓜「黛安娜」；來自澳洲、果呈小球形、果皮綠色帶深色條斑、果肉鮮紅多汁的西瓜「超甜黑美人168」；以及本年最新引入，來自日本、果呈橢圓形、果皮鮮綠色並帶條纹、果肉呈橙黃色的西瓜「哈密」。

農業主任（園藝）陳益民解釋，處方已試種了「哈密」兩年，發現此品種適合本地氣候，且「哈密」口感爽脆，與另外兩款西瓜一樣較小，適合香港家庭。他預計，今年本港農友共收成到6000至7000個西瓜，約賣40至50元一個。

他續指出，西瓜不怕熱，但怕水，今年天氣特點是雨不太大，但一直下雨，過濕的環境不利西瓜種植，尤其對其表皮及根部，所以雨棚對西瓜種植十分重要。他發現，漁農處的大龍實驗農場本年收成的有機西瓜亦較去年細小，估計亦與天氣有關。

本地有機農場負責人陳志祥認同，近年引進的西瓜都很適合香港氣候。但他指出，上年經歷颱風「山竹」吹襲後，不少農友的雨棚被吹倒，他自己也有五成雨棚被吹爛；因時間及價錢問題趕不及重建新棚，所以估計今年夏季產量僅600至700個，不及去年的1000個。

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