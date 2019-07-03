補習導師涉非法獲試卷資料　案件押至8月1日再訊 (12:28)

任職英文導師的首被告劉冠華（43歲）及報稱學生的次被告黃子軒（19歲），共同被控一項串謀代理人接受利益罪。黃子軒是現代教育前學生，曾修讀劉冠華的英文補習班課程。

劉冠華一方表示，已聘請大律師馬維騉處理案件，鑑於法律文件繁瑣，申請將案件押後6星期。黃子軒一方對押後亦沒有反對。

惟裁判官對押後表示不滿：「答辯咋嘛，搵邊一個人都處理到啦……又要審前覆核，又要排期，可能（案發後）3年先開到審，唔好話證人，被告自己都未必記得發生咩事，唔通睇住份口供畀口供呀？」

辯方解釋，案件不斷押後，乃因需時等待早前終審法院就不誠實取用電腦罪的判決，並非他們主動要求。裁判官認為案件押後6星期太久，最終只批准案件押後至8月1日再訊。

兩人被控在2017年4月17日至5月13日期間，一同串謀使黃子軒無合法權限或合理辯解下收取劉冠華的1000元，作為黃子軒向劉冠華披露2017年DSE英文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料的誘因或報酬。

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