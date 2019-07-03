楊岳橋：已找到企圖輕生網民　現時情緒穩定 (14:06)

有目擊者表示，該名網民約12時被發現於國際金融中心4樓平台，當時他情緒極為低落，未能好好說話，間中呼叫，他在社工、專業人士及數名市民陪同下被帶走。在場人士知悉事主安全後，紛紛表示「太好了、安心晒」，然後散去。

【11:12】凌晨4時許，一名網民於facebook留言表示不滿政府言論，聲稱早上會到金鐘太古廣場輕生。不少人得悉後留言勸止，立法會議員譚文豪及市民到太古廣場一帶尋找該網民蹤影。譚文豪說，早上一直以facebook與該網民聯絡，他約10時收到該網民最新一則信息。該網民曾與公民黨余若薇聯絡，余若薇亦到太古廣場了解。

該網民今早（3日）9時半在facebook上載一張由金鐘海富中心朝向政府總部方向的照片，近11時再上載一張太古廣場照片，稱重回該處讓他回想起6．12被警方圍困的情况。

太古廣場4樓平台早上9時許有保安及軍裝警員於工程圍板出入口駐守，保安透露，已聯絡工程外判商職員到場協助，有身穿藍衣的工友鎖上圍板，外判商職員亦不時到圍板外檢查。

約20名市民到達太古廣場尋找該網民蹤影，其中從事裝修工程的盧先生昨晚於太古廣場通宵工作，今早下班後到平台查看，表示擔心該網民安危，會留至事態定下來才離開。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777