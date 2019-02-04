【逃犯條例．衝擊立法會】鍾國斌料政府未來一年運作原地踏步　胡志偉促思考年輕人衝擊原因 (10:28)

鍾國斌今早（3日）出席港台節目時表示，示威者衝擊行為固然要強烈譴責，但即使拘捕了所有涉事示威者，政府也應思考香港未來的路如何走下去。他透露，身邊已有不少朋友對香港前景感迷惘，考慮移民。

談及警方應對立法會衝擊的部署，鍾國斌稱雖然明白警務處長盧偉聰的解釋，但認為全世界政府都會保護議會，指出如政府沒有好好保護議會，會衍生例如民生議案未能處理等很多後遺症，最終受害的是政府。他估計立法會至少需要半年時間才能復會，未來政府一年的運作將會原地踏步。

出席同一節目的胡志偉說，任何人都不希望見到年輕人以自己生命或刑責為代價而衝擊，然而政府須撫心自問導致年輕人做出此等行為的原因。

他重申撤回修例、成立獨立調查委員會等訴求，認為政府未來應着力於修補社會信任，否則即使特首林鄭月娥下台，情況仍會繼續。

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