【逃犯條例】民主派周三上午往特首辦　要求即見林鄭張建宗 (23:22)

聲明指出，民主派原想約見張建宗討論政府的管治問題，和本年度立法會財務委員會的撥款項目排序，希望可藉先易後難原則，將民生相關的項目調前，務求盡快通過惠及廣大市民；但張建宗先後於上周二（25日）及今日透過其辦公室拒絕會面，上周二時是以司長日程非常忙碌為藉口，今日則以立法會已決定未來兩星期沒有會議為理由。

民主派批評，張建宗拒絕會面的行為，與特首林鄭月娥早前連日一直不公開露面的態度，「如出一轍」；亦反證政府近日表示會以開放態度，虛心聆聽社會聲音等，「只是公關技倆，口惠不實」，根本不能令市民相信林鄭月娥及其官員，有面對市民和修補撕裂的誠意，以及繼續管治的意志和能力。

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