【逃犯條例．衝擊立法會】譴責無助解決危機　蔡海偉：號稱理性社會為何無力讓年輕人發揮真正影響力？ (22:35)

蔡海偉表示，看着網上直播年輕人衝擊立法會，「誰都為他們焦急，希望他們快退、不受傷、不流血」。他指出，有年輕人表示已感到非常絕望，連月和平遊行、以至有3人輕生，政府仍對市民訴求充耳不聞，衝突不斷升級。

蔡海偉形容，「我們這個社會真的病了！」，他表示，即使政府認為政策有多正確，「但當孩子們感到不安的時候，為什麼我們沒有好好安撫他們，卻令他們要以孤注一擲的方法去維護自己珍視的家園」；又說面對現在的局面，每個香港人都有責任反省。他承認年輕人的行動手法值得商榷，但他們熱愛香港的心令人動容，「這是任何一個愛香港的人都不能無動於衷的」。

他表示，除促請政府積極回應年輕人訴求外，社聯亦呼籲社會各界，要多反思孩子們的快樂成長和生活，放下成見，用心聆聽年輕人心聲，一同創造快樂、有盼望的香港社會。

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