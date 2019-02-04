【逃犯條例．衝擊立法會】譴責無助解決危機　蔡海偉：號稱理性社會為何無力讓年輕人發揮真正影響力？ (22:35)

反對修訂《逃犯條例》風波持續，昨日（1日）大批示威者衝擊立法會，晚上更進佔立法會大樓3小時，大樓內不少設施受破壞。香港社會服務聯會（社聯）行政總裁蔡海偉今日（2日）發聲明指出，着眼譴責和批評無助解決當前矛盾與危機；又反問香港這個號稱「開放、自由、理性的社會」，為何沒能力讓年輕人發揮真正的影響力。
蔡海偉表示，看着網上直播年輕人衝擊立法會，「誰都為他們焦急，希望他們快退、不受傷、不流血」。他指出，有年輕人表示已感到非常絕望，連月和平遊行、以至有3人輕生，政府仍對市民訴求充耳不聞，衝突不斷升級。
蔡海偉形容，「我們這個社會真的病了！」，他表示，即使政府認為政策有多正確，「但當孩子們感到不安的時候，為什麼我們沒有好好安撫他們，卻令他們要以孤注一擲的方法去維護自己珍視的家園」；又說面對現在的局面，每個香港人都有責任反省。他承認年輕人的行動手法值得商榷，但他們熱愛香港的心令人動容，「這是任何一個愛香港的人都不能無動於衷的」。
他表示，除促請政府積極回應年輕人訴求外，社聯亦呼籲社會各界，要多反思孩子們的快樂成長和生活，放下成見，用心聆聽年輕人心聲，一同創造快樂、有盼望的香港社會。
逃犯條例．衝擊立法會 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 衝擊立法會 社聯 蔡海偉 編輯推介