【逃犯條例．衝擊立法會】回歸前兩立法局主席畫像無損　范徐麗泰：做殖民地二等公民好？ (21:27)

就示威者的訴求，范徐麗泰表示，逃犯條例的修例工作事實上已暫停，「暫緩」與「撤回」只是措詞問題。至於要求特首林鄭月娥下台的訴求，范徐麗泰認為，林太已公開道歉，不贊成此時要她下台，「邊個特首落唔落台，其實特首自己都無辦法話事，特首係中央委任；再講一句，我睇唔到邊個喺而家階段可以做特首」。

對於有示威者昨晚在立法會大樓內，破壞回歸後立法會主席的畫像，范徐麗泰稱，示威者破壞多少張畫像「無所謂」；但她指出，回歸後三名立法會主席的畫像都受損，港英統治時代兩名立法局主席黃宏發及施偉賢的畫像則「完全安然無缺」，認為這情況顯示，問題不在於政府接受訴求與否，而是示威者的訴求「要回返返去殖民地時代」，「我想問大家，係咪做殖民地二等公民好？抑或做返香港嘅特區一等公民好呢？」

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