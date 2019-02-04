【逃犯條例．衝擊立法會】立法會大樓懷疑易燃白色粉末已被清理　消防員曾拖喉戒備 (22:25)

【22:25】晚上近10時，消防員逗留了近兩小時後離開立法會。據了解，現場的白色粉末已被清理。
【21:05】立法會大樓昨晚（1日）遭大批示威者搗亂後損毁嚴重，立法會示威區及多個出入口今起（2日）被警方圍封，及至晚上8時許有消防員進場。現場消息稱，在添美道議員入口大堂位置的扶手電梯旁，發現懷疑是易燃的白色粉末，消防員正拖消防喉入內戒備。
今早起，警方刑事調查隊探員到立法會大樓內蒐證調查，直至晚上近9時，仍有不少保安及警員於大樓側門駐守。
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