【逃犯條例．衝擊立法會】年近七旬高血壓蘭姨立法會外絕食：真係欠咗年輕人 (21:56)

立法會大樓昨晚（1日）遭一批年輕示威者闖入毀壞後，一名患有高血壓的年近七旬婦人，今午（2日）眼泛淚光到大樓外，開始絕食。她表示，對特首林鄭月娥昨晚在有年輕人衝擊立法會時，仍拒絕跟泛民主派見面商討怎樣紓緩局勢，深感憤怒，「如果唔係班年輕人用血肉之軀，將前途押咗上去都要去抗爭，（《逃犯條例》修訂）過咗啦」；她又形容，自己那一代忽視政治，「真係欠咗年輕人」。
68歲的蘭姨今午到立法會外開始絕食，稱會絕食至身體不能維持為止。她說，一開始也認為年輕人衝擊立法會沒有理智，但當見到年輕人懂得保護立法會內的圖書和擺設，便想到他們只是已等了一個月，卻依然得不到政府正面回應，才感到退無可退，官逼民反。
蘭姨又說，警方昨晚突然撤出立法會大樓是「設局」；她從電視看到，原本立法會大樓每個出入口都有警員佈防，有的甚至已經將橡膠子彈上膛，卻在示威者打破玻璃、投撒有毒粉末後便立即全部撤出，「係咪收咗上頭order？」
蘭姨提出要落實「真普選」和撤銷功能組別兩項訴求，表示若不改變現行政治制度，由另一人擔任行政長官亦差不多；立法會內亦因缺乏泛民主派聲音，只是一個「橡皮圖章」。她又說6月9日100萬人上街反對修例，但林鄭月娥仍恢復二讀，眼見修例勢在立法會夠票通過，「如果唔係班年輕人用血肉之軀，將前途押咗上去都要去抗爭，過咗啦」。
蘭姨本身是新田購物城小食店「蘭亨園」負責人，她和兒子向銀行借了20萬元開舖，奈何生意欠佳，最終離場。
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