【逃犯條例．衝擊立法會】23家教文藝社福宗教組織促林鄭跟年輕人對話 (20:59)

關注學童發展聯席張展翹亦表示，修例爭議至今，年輕人一直有表達訴求，甚至有人以死明志，但林鄭月娥從無正面回應。她反問，是誰令年輕人選擇衝擊立會，以犧牲自己的方式來表達心願？何詩慧則稱，政府在青年政策上完全未見有重視年輕人，連決定公共領域權也沒有，批評社會要青年自力更生，但正正是政府逼年輕人上絕路，「是殺人的管治」。

家長聯盟發言人表示，年輕人用了真心，想林鄭月娥跟大家對話，但她充耳不聞，「無膽行出嚟，唔知佢未瞓醒定發生乜事」。她又比喻，現在政府就似某些家長看到小朋友喊餓時不理睬，半小時後小朋友再叫大聲一點仍不理，到一小時後小朋友或可能會擲物，「邊個做成？大家清楚」。

基督徒社關團體代表則表示，對林鄭月娥作為教徒，卻被質疑會「落地獄」，是莫大控訴。他說，不會要求林鄭落地獄，「但要求佢落嚟同大家對話」。

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