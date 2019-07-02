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【逃犯條例．衝擊立法會】工人清理連儂牆　市民自發保存告示貼 (19:15)

連串反對修訂《逃犯條例》風波中，政府總部外圍樓梯的牆壁，繼2014年後再次貼滿寫上市民心聲的告示貼，猶如近5年前佔領運動期間的「連儂牆」重現。但經歷昨晚（1日）反修例示威者衝擊立法會後，今午（2日）有清潔工人於中信橋上，用天拿水清走市民貼在路牌上的貼紙和標語，並開始清理連儂牆。有市民得知消息後，自發到連儂牆撕下告示貼保管。

市民阿May今天因覆診經過附近，聽到有人說連儂牆正被清理，想請人幫忙保留起上面的便條，故一起幫忙。她表示，沒想過政府那麼快就清理連儂牆，但覺得不意外。「我來的時候，看到中信橋今早已在拆海報 ，我沒想過這牆會那麼快（被清理）。我知道清潔姐姐在做她的工作。我想，它（政府）當然想盡快淡化事件，但大家都有眼看，無論拆了多少，大家都會記住。」

任職活動策劃的阿May指出，以往因工作需要，會接觸不少年輕人，一直覺得年輕人「無交帶」。但她語帶哽咽說，很感激昨日的學生，「我覺得他們很勇敢，比很多現在所謂的高官、大人好得多。」她又認為，現在的政府根本並非屬於人民。

今年只有14歲的陳同學同樣因經過附近，發現有人正號召清理連儂牆，所以一起幫忙。「我在看牆時，有個姐姐說，大家幫忙搣走（告示貼），好好保存，作為歷史的見證。」陳同學只去過6月16日的遊行，昨天沒有上街，但她認為，政府想「當無嘢」，但不可以「當無嘢」，「當700萬人中，有200萬人都走出來了，政府都不理，一定要記住」。她又謂，或會把告示貼送給想來但沒來過的同學，告訴他們發生過什麼事。

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