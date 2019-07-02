陳章萍虛假文書罪脫　法官：未能證明被告意圖對教育局不利 (19:00)

案件今（2日）在屯門裁判法院裁決。被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書，以致對他或他人不利。被告散庭後笑容滿臉，並說「咁係事實」。

裁判官水佳麗表示，控方呈堂、涉造假的2016年7月16日面試紀錄表格上，有時任校長陳章萍、副校長何志輝，和時任高級主任李陽的簽名；惟何志輝供稱該簽名不是出自他手筆，筆迹專家亦稱應不是由何志輝簽署，何當日也無學校員工上班的拍卡紀錄，故相信面試日期並非7月16日。

水官續說，另一名時任高級主任宋卓範憶述，他有面試見過求職者「張錦輝」，因被告曾刻意囑咐他準備有關會計的面試題目，故印象深刻，但該紀錄上沒有他簽名，裁定該文書屬虛假。

水官特別提到，雖不知道被告是否製作假文書的人，但被告身為學校行政高層，亦有在該假文件上簽署，明顯是知悉或容許該文書失實；事件可能因個別職員錯誤判斷，或因差劣行政而造成，被告卻視若無睹。

就犯罪意圖而言，水官認為被告將涉案造假面試紀錄交給教育局人員，可肯定被告想對方接受為真文書；但控方未能證明被告意圖，是對教育局人員鄭國仁不利。

水官解釋，教育局調查目的是證明校方涉嫌違反《教育條例》聘請被取消教師資格的張錦輝在校工作，但校方收到教育局信件時已一早承認聘請張錦輝，不久後解僱他；學校老師作供時亦承認有面試見過張錦輝，事情有別於沒有面試便可入職，校方毋須造假面試紀錄隱瞞事件。

水官續說，根據教育局規定，若再次發現學校有不妥行為，只會向校方發警告信，沒有證據證明被告當時須因過失承受個人後果，被告亦沒有招認任何意圖；故事件雖可疑，但未能證明被告使用假文書對教育局人員不利，終裁定罪名不成立。

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