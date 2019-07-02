內地香港合辦「共和國70年」展覽　有土改文革展品不提批鬥【多圖】 (19:27)

中國國家博物館與香港歷史博物館合作，舉辦《現代化之路—共和國70年》展覽，展出210件與國家邁向現代化進程的藏品，如國家第一根無縫鋼管和多款票證等，亦有230張相關歷史圖片。展覽內有提及土地改革和文化大革命，但無提及當中發生過的批鬥。歷史博物館館長（展覽及研究）張銳森說，整個展覽由國家博物館籌劃，有提大躍進，但因六四事件與主題無關，故無特意放入展覽。
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展覽期由7月3日至8月26日，公眾可免費參觀。張銳森表示，希望在這約兩個月展期內，可有6萬至8萬人次參觀。
他續說，展覽籌備了一至兩年；整個展覽都由國家博物館籌劃，由構思文物到撰寫所有文字稿都由國家博物館提供，歷史博物館只提供約40件歷史博物館藏品及描述，交國家博物館檢視。
展覽從經濟、教育、科技和文化等多個方面展現中國現代化，展品包括第一個中國自主培養博士的畢業證書，和首根無縫鋼管等，亦有已在市場絕迹的手搖洗衣機，部分展品是首次在港展出。張銳森認為，相關展品是見證國家成就的重要文物。
記者留意到，展覽內有土改和文革時期的展品，但只提及「農民獲得解放」和革命現代戲等；展覽僅在提及大躍進時的描述寫道，「由於違背經濟和社會發展的客觀規律，結果使工農業生產和國民經濟遭到嚴重破壞」。張銳森說，展館內有展品提及大躍進；至於六四事件，因是次主題為國家現代化，六四事件不在展覽範圍內，所以沒特意放入展覽中。
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