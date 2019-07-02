內地香港合辦「共和國70年」展覽　有土改文革展品不提批鬥【多圖】 (19:27)

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展覽期由7月3日至8月26日，公眾可免費參觀。張銳森表示，希望在這約兩個月展期內，可有6萬至8萬人次參觀。

他續說，展覽籌備了一至兩年；整個展覽都由國家博物館籌劃，由構思文物到撰寫所有文字稿都由國家博物館提供，歷史博物館只提供約40件歷史博物館藏品及描述，交國家博物館檢視。

展覽從經濟、教育、科技和文化等多個方面展現中國現代化，展品包括第一個中國自主培養博士的畢業證書，和首根無縫鋼管等，亦有已在市場絕迹的手搖洗衣機，部分展品是首次在港展出。張銳森認為，相關展品是見證國家成就的重要文物。

記者留意到，展覽內有土改和文革時期的展品，但只提及「農民獲得解放」和革命現代戲等；展覽僅在提及大躍進時的描述寫道，「由於違背經濟和社會發展的客觀規律，結果使工農業生產和國民經濟遭到嚴重破壞」。張銳森說，展館內有展品提及大躍進；至於六四事件，因是次主題為國家現代化，六四事件不在展覽範圍內，所以沒特意放入展覽中。

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