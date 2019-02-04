【逃犯條例．衝擊立法會】督察協會主席譴責打著民主旗號者　員佐級協會主席：警隊無空城計 (18:42)

陳民德批評示威者強闖立法會及公然破壞公物，並相信香港絕大部分市民不會認同這群示威者的違法暴行。他亦批評，示威者公然使用腐蝕性液體、有毒粉末及發出煙霧的煙彈等，會對警員造成「極大身體傷害」。

警務督察協會主席伍偉基不點名譴責「一批打著民主旗號的民主人士」，批評他們「帶頭破壞法治，扭曲事實，將會付出沉重代價」。

警察隊員佐級協會主席林志偉亦批評，「有立法會人士經常在社會及議會上鼓動年輕人用暴力衝擊政府及警隊」，又反問「如果這些立法會人士知道衝擊行為是犯法，為何之前經常鼓動年輕人做這些衝擊行為呢？」

被問到警隊在昨晚示威者衝入立法會大樓後，警隊遲遲未有出動，反而待示威者離開大樓後再驅散是否「空城計」時，林志偉稱「我們警隊無空城計」，又稱不認為警隊管理層決策失當，導致示威者成功衝擊立法會。

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