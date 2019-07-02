【逃犯條例．衝擊立法會】陳健波：料立法會大樓修復需逾億元 (18:02)

立法會大樓昨晚遭大批示威者搗亂後損毁嚴重，立法會財委會主席陳健波表示，立法會一二號會議室損毁並非太嚴重，但大樓內其他設施及配套受到嚴重損毁，現在要進入「災後重建」工作，估計涉款逾億元。他又指出，目前立法會似「無掩雞籠」，擔心如果因開會挑起示威者情緒，將會很危險，所以決定未來兩星期都不開會。
至於曾否考慮在其他地方開會，陳健波說：「如果你問我，我當然想盡量開，入面有40多個項目，跟民生息息相關⋯⋯我也問過，其實當時決定，如果大會也在另一個場開，我也會爭取在那個場開，但大會研究過很多法律問題，未必那麼容易在其他地方開，所以我也沒辦法，唯有這兩個星期都不開會。」
他又表示，因現時警方在蒐證，他只能進入自己的議員房間，但立法會保安室被破壞，不少磁碟等電腦設備都被搬走。他說，財物損失非最重要，幸好今次無人命傷亡，「不想成為六四事件香港版」。
他續稱，大樓建築結構屬政府管理，估計單是維修外牆玻璃，已需數以千萬元，大樓的電腦及軟件損耗，估計需1億元維修翻新。以他了解，政府有購買保險，但不肯定條款有否包含因暴動造成的損害。
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