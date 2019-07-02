【逃犯條例】監警會：主動審視反修例衝突所有事實　不排除聯繫國際專家 (17:20)

修訂《逃犯條例》爭議不絕，爆發連場示威衝突，當中警方驅散示威者手法引起關注。監警會指出，由於事件引起公眾廣泛關注，他們將主動詳細審視與修例有關的大型公眾活動所有事實和情況，並撰寫報告，時間範圍涵蓋6月9日至7月2日，當中6月9日、6月12日和7月1日的警民衝突都是重點。
監警會續稱，撰寫報告期間，他們不排除會聯繫國際專家，包括相關監察機構的主管來參與報告，就未來如何更好應對類似事件及改善警務程序等，提供意見。
監警會主席梁定邦稱，會由副秘書長梅達明領導的特別小組，負責審視及了解整個事件，和評估警方行動是否根據程序、法律、指引來做。他續稱，特首林鄭月娥和警務處長盧偉聰已向他承諾，會全力支持監警會工作，其中盧偉聰承諾「搵料一定會俾足」，強調他「開咗張支票俾我，如不兌現，我會出聲」。
梁定邦被問及監警會如今設立特別小組審視，是否代表已取代獨立調查委員會，監警會這個決定又曾否與特首及警務處磋商。梁定邦回應指，監警會這個決定是基於執行法定職務，政府是否成立獨立調查委員會「唔關我事」，並稱這方面「要問特首」。
他呼籲社會公眾支持和提供資料，各自表述事件詳情，監警會要聆聽各持份者的故事，包括警方、市民及傳媒，「全部拼起來變成整體」；監警會已設電郵專門收集市民提供的資料，如有需要亦會安排會面，市民亦可匿名提供資料。
不過，梁定邦多次承認，監警會沒有傳召證人的權力；又說如事主認為自己或觸犯法律，有權保持緘默，指出「如有人觸犯法律，監警會有義務交俾警方」。
另外，監警會新聞稿中附有由修例示威所衍生的投訴個案數字，截至6月28日共接獲136宗投訴，當中有11宗涉及毆打、54宗涉及行為不當、27宗涉及玩忽職守、7宗涉及不禮貌、5宗涉及粗言穢語、28宗涉及濫用職權，和4宗涉及粗魯無禮。
特首林鄭月娥其後發表聲明，承諾特區政府會全面配合監警會進行相關工作，並要求監警會考慮在6個月內向她提交報告和相關建議，並在切實可行的情況下盡早公開報告。
民權觀察則發聲明，認為基於監警會的職權所限、缺乏調查權力，以及無法為證人提供法律保障，監警會的調查並不能取代由政府成立的獨立調查委員會；民權觀察強調，只有一個有公信力的獨立調查委員會，才可令事件得到真正的檢討，並制止現時警民關係日趨惡劣的情況。
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