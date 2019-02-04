【逃犯條例．衝擊立法會】民建聯：示威者行徑「兇惡恐怖」　籲政府深化溝通 (17:05)

至於如何收科，會否再建議政府撤回修訂《逃犯條例》，李慧琼形容，事件是香港回歸以來大考驗，所有熱愛香港的人，不希望因單一事件令香港停滯不前，「件事對香港好傷」。她重申，政府已回應了市民訴求，立法工作已停止，她不希望政府停止運作。

她稱，政府的深化溝通可做得更好，在青年人方面做得不夠好，特別在網上，如用社交媒體，政府要認真反思；她亦希望年輕人可透過現有渠道與政府溝通。

至於訴求之一重啟政改方面，李慧琼說現時社會對立，不是合適時候；她亦擔心成立獨立調查委員會，會變為針對警方，稱昨日「無警察狀態」令人擔心。

有議員批評昨日警方刻意退後防線、「擺空城計」，民建聯副主席陳克勤批評有關說法不負責任。陳克勤表示，民主派批評警方在6月12日使用過分武力，當警方昨日用最克制態度處理，但他們又指是「空城計」，斥泛民顛倒是非黑白。他說，如警方不撤走，會發生「大家不想見的流血」，他對警方做法表示理解，認為泛民應將大樓破壞歸咎於自己早前無譴責暴力。

民建聯立法會議員鄭泳舜和柯創盛均表示，今早回立法會見到滿目瘡痍，感憤怒痛心，立法會秘書處、申訴部均受嚴重破壞，立法會未來有很多民生工作可能因此延誤；身兼房屋事務委員會主席的柯創盛稱7月9日的會議不能召開，當日原定討論過渡性房屋的前期諮詢。

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