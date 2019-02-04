【逃犯條例．衝擊立法會】民建聯：示威者行徑「兇惡恐怖」　籲政府深化溝通 (17:05)

民建聯今午（2日）召開記者會，主席李慧琼稱該黨對昨日（1日）示威者衝擊立法會、向警方撒化學粉末、將立法會廣場國旗換上有洋紫荊圖案的黑旗等「極端激進暴力分子及暴徒的兇惡及恐怖行徑」，予以最強烈譴責。他們重申支持警方依法執法，感謝警方專業克制守護秩序。
至於如何收科，會否再建議政府撤回修訂《逃犯條例》，李慧琼形容，事件是香港回歸以來大考驗，所有熱愛香港的人，不希望因單一事件令香港停滯不前，「件事對香港好傷」。她重申，政府已回應了市民訴求，立法工作已停止，她不希望政府停止運作。
她稱，政府的深化溝通可做得更好，在青年人方面做得不夠好，特別在網上，如用社交媒體，政府要認真反思；她亦希望年輕人可透過現有渠道與政府溝通。
至於訴求之一重啟政改方面，李慧琼說現時社會對立，不是合適時候；她亦擔心成立獨立調查委員會，會變為針對警方，稱昨日「無警察狀態」令人擔心。
有議員批評昨日警方刻意退後防線、「擺空城計」，民建聯副主席陳克勤批評有關說法不負責任。陳克勤表示，民主派批評警方在6月12日使用過分武力，當警方昨日用最克制態度處理，但他們又指是「空城計」，斥泛民顛倒是非黑白。他說，如警方不撤走，會發生「大家不想見的流血」，他對警方做法表示理解，認為泛民應將大樓破壞歸咎於自己早前無譴責暴力。
民建聯立法會議員鄭泳舜和柯創盛均表示，今早回立法會見到滿目瘡痍，感憤怒痛心，立法會秘書處、申訴部均受嚴重破壞，立法會未來有很多民生工作可能因此延誤；身兼房屋事務委員會主席的柯創盛稱7月9日的會議不能召開，當日原定討論過渡性房屋的前期諮詢。
逃犯條例．衝擊立法會 相關報道：
六宗教領袖座談會：對示威者蓄意破壞深感痛心 籲市民抵制破壞法紀行為
香港美國商會支持和平表達意見 相信暴力示威不反映多數市民聲音
港澳辦中聯辦：堅決支持追究刑責 外交部駐港公署：任何有良知的人都應義憤填膺
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 建制派 衝擊立法會 李慧琼 民建聯 編輯推介