【逃犯條例．衝擊立法會】律師會：示威者武力闖立法會侮辱法治 (17:19)

一批示威者昨（1日）衝擊立法會，並在晚上進入大樓內破壞部分設施。香港律師會今日（2日）發表聲明，強烈譴責某些示威者「暴力包圍立法會大樓、襲擊警員並破壞公物」；又形容部分示威者「公然藐視法律」，武力闖入立法會大樓、刑事毁壞，以及傷害他人身體，「是對法治的侮辱」。
律師會稱近日的和平遊行，印證合法行使《基本法》所保障、言論、集會、遊行和示威自由的權利，這些權利與應受制裁及約束的非法行為有顯著界線；警方面對非法行為時，應採取適當行動防止刑事暴力行為，確保法律得以遵守。
法律團體香港中律協譴責闖入立法會的示威者撕毀《基本法》、要求釋放或放棄檢控涉嫌犯法人士，稱此舉干預獨立刑事檢控工作，挑戰「一國兩制」，衝擊及損害香港法治。
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