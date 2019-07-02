【逃犯條例．衝擊立法會】律師會：示威者武力闖立法會侮辱法治 (17:19)

律師會稱近日的和平遊行，印證合法行使《基本法》所保障、言論、集會、遊行和示威自由的權利，這些權利與應受制裁及約束的非法行為有顯著界線；警方面對非法行為時，應採取適當行動防止刑事暴力行為，確保法律得以遵守。

法律團體香港中律協譴責闖入立法會的示威者撕毀《基本法》、要求釋放或放棄檢控涉嫌犯法人士，稱此舉干預獨立刑事檢控工作，挑戰「一國兩制」，衝擊及損害香港法治。

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