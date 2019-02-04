【逃犯條例．衝擊立法會】六宗教領袖座談會：對示威者蓄意破壞深感痛心　籲市民抵制破壞法紀行為 (16:51)

聲明呼籲市民，抵制任何破壞法紀、損及和平及暴力傷害他人的行為，所有人應以克己、理性、和平的手法表達意見；政府和持不同立場及意見的人都應放下執著，慎思自己的觀點，聆聽他人的聲音，盡快建立有效的溝通渠道，並以真誠的態度開展溝通。

聲明指出，任何訴求不應與港人的福祉相違背，香港是大家的家園，執著己見和對立，只會令社會撕裂，無助解決目前困局，亦違背港人福祉。座談會希望社會要慎思淨慮，秉著開放、明智、包容及尊重的心，在溝通理解，顧己及人、尊重小我、共建大同的基礎上重新出發，同謀香港大眾的福祉，令香港重回和平共融的軌道。

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