【逃犯條例．衝擊立法會】陳方安生：暴力弄巧反拙　惟政府應反省示威者為何使用暴力 (16:42)

陳太同時強調，大家也要反思，年輕人為何覺得除了使用暴力，便無其他選擇，原因是6月雖有兩場大型反修例遊行，但特首林鄭月娥沒有回應任何訴求。她認為，政府應作反省，不應令年輕人覺得政府對他們是不瞅不睬。

她續稱，政府不能除了就修例事件道歉外，悉數拒絕示威者其他五項主要訴求，否則市民不會相信政府是真心聆聽市民心聲，又稱不明白為何林鄭月娥昨晚拒絕應民主派議員要求會面。

她認為，政府未來不能只處理民生問題，亦要正視政府與主流社會、特別是年輕人脫節的問題。

對於林鄭月娥應否問責下台，陳太重申，即使林太下台，誰人替上也是一個問題；但她認為，律政司長鄭若驊以至相關局長，都應就事件問責下台。

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