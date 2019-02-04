【逃犯條例．衝擊立法會．短片】文字紀錄未見記者問示威者「視死如歸」　特首辦：主要記錄林鄭所答問題 (15:53)

特首林鄭月娥今日（2日）凌晨4時，聯同政務司長張建宗、保安局長李家超及警務處長盧偉聰，在警察總部回應七一遊行及昨日（1日）的衝擊立法會事件。其間多名記者指出，在反對修訂《逃犯條例》連串風波期間，有3名年輕人自殺身亡，另昨又有衝擊立法會的示威者形容自己「視死如歸」，追問林鄭月娥是否真的有聆聽年輕人聲音，以及是否認為自己對今日局面有責任。惟政府新聞處今早發出記者與林鄭月娥問答的文字紀錄時，刪去部分記者的提問。香港記者協會對此表示極度遺憾，批評政府嚴重削弱公眾知情權，要求當局解釋。
對比林鄭月娥等人凌晨會見傳媒的錄影，以及政府新聞處早上發放新聞公報的文字紀錄，政府新聞公報刪去的記者提問包括：
- 有衝進立法會的示威者形容自己是「視死如歸」，你覺得自己有無責任呢，令到今日（昨日）的暴力事件發生，為何會令青年說要「視死如歸」佔領立法會，因為政府不回應你們（他們）的訴求？
- 3名年輕人自殺，你有沒有聽到年輕人的聲音？為什麼這麼多日都不回應？
- 特首你經常說天堂給你留了一個位置，你是否對得起3個自殺者的家屬？是否仍覺得自己在天堂有個位置，你會不會怕落地獄？
- 你是否完全看不到有人因為這次事件而死？
- （示威者）今日（昨日）的行為，是否因為你不回應訴求所致？
- 今次事件是否因為你不聽民意而造成，有人說用了很多方法來爭取，才出現今日（昨日）的局面，你是否覺得自己有責任？林太可否回應？
與新聞公報一同發布的政府新聞處錄影片段，則有保留相關提問。
另有記者問林鄭月娥，「為什麼你只譴責暴力，但不回應訴求？」，政府新聞公報把提問寫成「為什麼你只選擇暴力，但不回應訴求？」
記協指出，特首林鄭月娥帶同官員於凌晨4時舉行記者會，絕大部分市民均無法全面了解記者會內容，除錄影片段外，政府新聞處的書面紀錄是唯一官方渠道，可供公眾全部掌握政府對衝擊一事之立場和回應，有關紀錄亦將成為香港歷史檔案中之重要紀錄，政府新聞處務必全面準確記錄記者會內容，不能肆意刪減，以保障公眾知情權。
記協表示，政府在新聞公報中全文收錄林鄭月娥、李家超及盧偉聰的發言，卻刪去部分記者的提問，嚴重削弱公眾知情權，記協極度遺憾，要求政府立即解釋當中原因，以及選取發布記者提問內容的準則。
特首辦其後回應稱，當時現場多次出現多名記者同時發問，及不少記者在其他記者提問後未待林鄭月娥回覆即提出其他問題的情況，林鄭月娥難以全部回答。新聞處的有關答問內容亦非逐字紀錄，主要是記錄林鄭月娥回答的問題和答案，特首辦新聞組在準備有關答問時，提問內容是否敏感並非考慮因素，傳媒及市民亦隨時可在文件內的短片回看整個會見傳媒過程。
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