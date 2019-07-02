興德前校長陳章萍虛假文書罪脫 (15:40)

被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。

控方案情指出，時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁，2017年收到有關興德學校聘用張錦輝為教職員的投訴，而張錦輝已遭取消教師資格。他與另外兩名同事於2017年5月24日前往興德學校調查，要求學校呈交相關聘請文件。會面中由秘書尋找學校教職員面見應徵者紀錄文件後遞給被告，被告過目後，再交予教育局職員檢查。其後，教育局從學校教師口中得知，該紀錄懷疑造假。

控方呈堂的涉造假2016年7月16日面試紀錄表格上，有時任校長陳章萍、副校長何志輝，和時任高級主任李陽的簽名，惟何志輝指該簽名不是出自他手筆。另一名時任高級主任宋卓範憶述，他記得有面試見過求職者「張錦輝」，因被告曾刻意囑咐他準備有關會計的面試題目，故印象深刻；惟該紀錄上沒有他簽名，有別於他一般在負責面試後簽名作實的做法。

辯方則在結案陳辭提到，會見教育局人員時，被告只花短暫時間查閱大量文件，而涉造假的何志輝簽名與平日的簽名相似，被告當時不知道該文書屬虛假。

另外，興德學校前助理張錦輝因被取消註冊教員資格後，未經教育局批准逗留校內，早前被裁定10項「未經准許而逗留在學校內」罪名成立，被判160小時社會服務令。

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