石蔭邨鄰舍打鬥　辯方：女被告曾被事主女兒取笑廣東話不正 (15:23)

兩被告依次楊建波（54歲）及王瑜珍（54歲）是夫妻，楊被控2項有意圖傷人、1項襲擊致造成身體傷害、1項普通襲擊及1項盗竊罪；王則被控1項有意圖傷人、1項襲擊致造成身體傷害及1項刑事毁壞罪。兩人否認全部控罪。

控方開案陳辭表示，兩名被告同住在石蔭邨智石樓一個單位，事主一家三口包括妻子陳蕙華、丈夫李展豪與女兒李美賢，則住在被告對面單位，兩個家庭關係惡劣。

案發去年6月9日，男事主李展豪的姐姐李聯從內地來港探親，當時正打算與男事主一家離開單位。兩名被告見狀，便用手機拍攝男事主一家，男事主及女兒不甘示弱，遂反拍攝還擊。

兩名被告一直跟隨男事主一家到電梯大堂，其間不斷責罵對方。首被告突然發難，走近並推撞男事主，更拳打其頭部及撼他頭向牆壁。

首被告又拳打男事主的妻子陳蕙華左眼，後來更捉着她手腳將其扔向牆壁，令陳失去知覺，之後仍繼續踢其頭、頸及腰。當時男事主的女兒李美賢一直拍攝，次被告則試圖阻止李美賢拍攝，糾纏間兩人一起跌倒，首被告又趁機打向伏地的李美賢頭部。

次被告隨後坐在男事主身上，一邊大叫「非禮」，一邊將男事主的頭部撼向牆壁兩次，首被告則拿去男事主的手機。不久，次被告手持該手機走向防煙門，最終手機在大廈平台被尋回，屏幕破裂及損壞。

男事主女兒李美賢在過程中趁機逃走並報警，警察到場後發現陳蕙華躺在地上失去知覺。陳在送院途中吐出紅色嘔吐物，後來確診左邊腦硬膜、左眼眶及兩邊頭皮均有血腫，髖骨有細小骨頭碎片。

陳蕙華總在醫院留醫12日，男事主亦因前額有瘀血、鼻樑觸痛等留院一晚，惟他出院後數天再赴私家醫院求醫，發現他鼻骨骨折。

辯方盤問陳蕙華時指出，由於次被告的廣東話說的不好，李美賢經常取笑她，案發時次被告說「閂門啦，閂門啦」，然後李美賢便取笑說「三文魚，三文魚」。惟陳蕙華不同意。案件未完，下午繼續。

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