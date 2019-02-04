【逃犯條例．衝擊立法會．多圖】市民助清理立會外圍　不怕遭警當示威者：垃圾袋有什麼攻擊性 (16:50)

【15:15】修訂《逃犯條例》風波持續，昨夜（1日）有示威者闖入立法會大樓3小時離開後，立法會大樓內外滿目瘡痍，垃圾遍佈一地。有年輕人及長者今日（2日）特意前來，打掃乾淨悼念近日墮樓離世的青年梁凌杰和盧曉欣之處；也有上班一族利用午飯時間，拿兩個垃圾袋到現場，又謂不會擔心被警察誤當示威者，「如果這樣，我會問他（警察）是不是低能！」

今午12時半，立法會連儂牆附近可見零星打掃者，當中蓮姐表示，自己已在附近打掃了兩個多小時，收拾好市民幾天前獻上、已開始腐爛的花朵，放進數個垃圾袋；尚完好的花朵就整齊放好。「我跟食環署說請他們處理，他們說這是『政治嘢』，不可以抬走那些花。」她又認為，年輕示威者的行為都是被逼出來，「是政府要他們這樣，你看（特首）林鄭（月娥）這麼強硬。由始至終都是林鄭！為什麼這麼多個訴求，沒一個做到！」

不願上鏡、在中資公司工作的Teresa和小陳（化名），也在午飯時間走到立法會大樓附近，看有沒有什麼能幫忙。Teresa說：「做得什麼也做吧，清潔工人姐姐無辜的。」小陳則表示，認同示威者早前如癱瘓稅務大樓等的「不合作運動」，認為有部分中年人都很能接受，但不太認同武力闖進立法會大樓後，又到處破壞及塗鴉。不過小陳始終認為，年輕一輩比較可憐。「他們這一輩，樓價又高，前途、競爭又大，政府又幫不到他們，輪候公屋又無……其實他們很絕望，他們還能做什麼？他們當然要為自己爭取啊。」

問及二人會否怕警察看到他們清理垃圾，會誤以為他們也是示威者，二人異口同聲說不會。「如果這樣，我會問他（警察）是不是低能！我會拿垃圾袋，問他們究竟垃圾袋有什麼攻擊性！可能怕我們蓋住他的頭吧！」

年僅14歲的Thomas也自發來到清潔。Thomas說，特意在早上和下午回校中間的空檔，拿掃帚打掃。他指出，昨日從電視看到清場時，看到到處垃圾，「不應是清潔工人負責，我們弄出來的東西，要自己打掃好。」他又說，自己不贊成示威者闖入立法會，但會支持他們的行動；而且也看到示威者有示意別破壞文物，「如果（對）一個政權沒法用正常方式表達訴求的時候，真的要逼青年這樣做，政府是否應檢討一下有什麼做錯？」

另外，現場有工人開始清理被示威者用索帶綑起的鐵欄。工人表示，目前公司僅接到指示清理外圍鐵欄，並未接獲要求進入立法會大樓內清理。

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