【逃犯條例．衝擊立法會】港澳辦中聯辦：堅決支持追究刑責　外交部駐港公署：任何有良知的人都應義憤填膺 (16:13)

聲明又批評英、美、歐盟等針對示威遊行表態是雙重標準，敦促各國停止發表錯誤言行、縱容暴力和插手香港事務，「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

【14:30】大批示威者昨晚（1日）闖入立法會搗亂，港澳辦和中聯辦今日（2日）均表示，支持特區政府追究事件中犯法者的刑事責任。

港澳辦發言人表示，7月1日是香港回歸紀念日，但一些極端激進分子藉口反對政府修訂《逃犯條例》，以極暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞設施。「這種嚴重違法行為踐踏香港法治、破壞社會秩序，損害香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰。我們對此予以強烈譴責」。港澳辦支持香港政府和警方依法處理衝擊立法會事件，並依法追究暴力犯罪者的刑事責任。

中聯辦負責人今日亦指出，對昨日立法會大樓事件表示震驚、憤慨和強烈譴責，堅決支持特區政府對有關嚴重違法行為追究到底。

該負責人指出，一些極端分子以極其暴力方式衝擊立法會大樓，在大樓內進行一連串目無法紀的大肆破壞活動，令人震驚、痛心和憤怒；他們的暴行是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重損害香港的社會安定，絕對不能容忍。中聯辦堅決支持特區政府依法追究有關暴力行為，堅決維護香港法治和社會秩序，與香港各界人士共同維護香港繁榮穩定局面。

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