【逃犯條例．衝擊立法會】建制派嚴厲譴責示威者　促警方盡快緝兇 (13:45)

立法會建制派「班長」廖長江表示，對昨日（1日）在立法會肆意破壞的示威者予以最嚴厲的譴責，稱他們「視法紀如無物」、行為「令人心寒」，希望警方能將所有示威者和「暴徒」緝拿。他又指出，政府已積極聆聽「暴徒」的聲音，並承諾未來會多就他們的聲音作出回應，盼外界能對政府多些包容，讓社會盡快重回正軌。
民建聯主席李慧琼表示，示威者昨日的行為是對香港法治的侮辱，對所有嚴重違法的示威者予以最嚴厲的譴責，亦促請警方不論示威者的年紀和背景，盡快將「暴徒」繩之於法並起訴他們。她續稱，示威者的行為是將香港推向「危險境地」，擔心未來會有不同的衝擊行為，呼籲社會各界同聲譴責暴力。
新民黨主席葉劉淑儀稱昨日的衝擊發生在莊嚴的立法會，影響到香港的聲譽，又指惡果很快就會浮現，希望警察能盡快將不法之徒繩之於法。
另外，工聯會召開記者會回應事件，其中會長吳秋北強烈譴責有關衝擊行為，形容場面是「暴動」、「極端暴力」、「瘋狂」和「失去人性」，已超出現時法治和道德底線，希望政府和警方能嚴正執法。
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