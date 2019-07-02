【逃犯條例．衝擊立法會】建制派嚴厲譴責示威者　促警方盡快緝兇 (13:45)

民建聯主席李慧琼表示，示威者昨日的行為是對香港法治的侮辱，對所有嚴重違法的示威者予以最嚴厲的譴責，亦促請警方不論示威者的年紀和背景，盡快將「暴徒」繩之於法並起訴他們。她續稱，示威者的行為是將香港推向「危險境地」，擔心未來會有不同的衝擊行為，呼籲社會各界同聲譴責暴力。

新民黨主席葉劉淑儀稱昨日的衝擊發生在莊嚴的立法會，影響到香港的聲譽，又指惡果很快就會浮現，希望警察能盡快將不法之徒繩之於法。

另外，工聯會召開記者會回應事件，其中會長吳秋北強烈譴責有關衝擊行為，形容場面是「暴動」、「極端暴力」、「瘋狂」和「失去人性」，已超出現時法治和道德底線，希望政府和警方能嚴正執法。

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