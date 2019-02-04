【逃犯條例．衝擊立法會】盧偉聰否認設「陷阱」 令示威者闖入立法會大樓 (08:10)

警務處長盧偉聰今日（2日）凌晨4時隨特首林鄭月娥、政務司長張建宗及保安局長李家超見記者，盧偉聰否認警方製造「陷阱」，在警員已全部撤離下，令示威者「成功」闖入立法會大樓。他表示，當時立法會大樓現場有「幾個事件發生」而要暫時撤離。
示威者昨（1日）午開始衝擊立法會大樓，直至晚上近9時他們開始撬開立法會內鐵閘時，立法會大樓內都有大批警察駐守，但到晚上約9時，示威者撬開鐵閘步入大樓時，大樓內警員已全部撤離，致令示威者成功闖入再作破壞，警務處長盧偉聰否認警方製造「陷阱」。
盧偉聰稱，警方是因為當時立法會大樓現場有「幾個事件發生」而要暫時撤離，包括在七一遊行大致完成後，立法會大樓周邊有多達3萬名示威者；立法會入口外很多示威者用「暴力方式」衝擊立法會大門；基於現場地理環境、燈光、人數等問題，致警方可使用的武力「非常有限」；部分示威者「搞」電箱，大樓內部分燈光熄滅，警方擔心示威者完全熄燈造成人踩人，或警方與示威者糾纏時會「有不好的事發生」；示威者把「會發白煙的東西」擲進立法會等。
盧偉聰指出，警方為警員安全，別無選擇唯有暫時撤離，並在撤離前確認立法會內已無人工作，之後重整策略再「取回立法會」。
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