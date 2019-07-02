【逃犯條例．衝擊立法會】梁美芬梁繼昌獲准入立法會　鄭松泰質疑有特權 (11:09)

【11:06】會計界議員梁繼昌表示，議員進入其立法會辦公室需保安部同事和警員陪同，也只可短暫逗留其辦公室數分鐘查看情况，而議員助理亦需由其受聘之議員陪同登記才能進內。他自己則花了十多分鐘與警員接洽才得以進內。

他檢視後，認為立法會9樓情况比較好，破壞不大，但整個電子保安系統不能運作，電梯亦無運作。他指現時情况對議員及職員都不方便，希望警方能盡快完成蒐證。

對於警方昨夜（1日）的佈防，他有感「不明所以」，「警方可以撤退，但仍留在大樓內處理緊急情况，但他們沒這樣做，我覺得慮偉聰處長應該進一步解釋，因為我覺得這部署是匪夷所思」。

【10:21】立法會議員梁美芬及何君堯今早約10時左右抵達立法會大樓。梁美芬表示剛到了7樓，表面看來沒甚麼損傷，不過用議員的卡不能進內，需用鑰匙才能進入。她聽保安解釋，這是由於無電的緣故。她又說，其辦公室房門的名字被蓋住，保安亦不允許她停留，希望立法會大樓盡快重開。她續稱，示威者破壞的行為十分不負責任，指全港市民應向暴力說不。

何君堯表示，今天回來想看看自己辦公室情况，「現在環境那麼安全，我也要拿clearance（通行證），要半小時才能進內。」昨天（1日）自己一直在家沒慶祝回歸，又指「昨日民陣有50多萬人上街，如果大家不加以克制，會是一個很危險的環境，隨時可連累無辜市民」。

他認為警方昨日表現克制，稱示威者破壞立法會，把「三權」中的「立法」敲碎。他續說，現在需查找「幕後黑手」，要求警方果斷執法，又批評法庭不能再「community service（社會服務令），totally rubbish」，指「任何法官如果再麻目不仁，我何君堯一定會嚴重追究到底」，有記者追問何君堯是否在威脅法官，何君堯沒有回應並離去。

【09:52】經民聯立法會議員梁美芬今早（2日）到立法會大樓，了解昨日示威者闖入造成的損毁情况，並稱會跟進警方於昨晚9時撤離的決定。

梁美芬早上9時半到達立法會，表示沒有收到立法會秘書處通知是否能進入。她強調，立法會是自己工作地方，須回去視察辦公室有否遭受暴力破壞或損失，以及了解同事安全。

她表示，示威者縱有不同意見亦無權損害立法會大樓。被問到警方昨晚9時撤離是否要負上責任，梁美芬表示會向警方跟進。

梁美芬其後在登記及搜身後獲准進入立法會。

熱血公民立法會議員鄭松泰其後表示，他離開立法會時警方表明只允出不允再進入，質疑梁美芬何以有特權進入，又批評她進入大樓可能破壞現場證據。

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