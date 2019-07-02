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【逃犯條例】梁美芬到立法會了解損毀情况　鄭松泰質疑有特權進入 (10:21)

【10:21】立法會議員梁美芬及何君堯今早約10時左右抵達立法會大樓。梁美芬表示剛到了7樓，表面看來沒甚麼損傷，不過用議員的卡不能進內，需用鑰匙才能進入。她聽保安解釋，這是由於無電的緣故。她又說，其辦公室房門的名字被蓋住，保安亦不允許她停留，希望立法會大樓盡快重開。她續稱，示威者破壞的行為十分不負責任，指全港市民應向暴力說不。

何君堯表示，今天回來想看看自己辦公室情况，「現在環境那麼安全，我也要拿clearance（通行證），要半小時才能進內。」昨天（1日）自己一直在家沒慶祝回歸，又指「昨日民陣有50多萬人上街，如果大家不加以克制，會是一個很危險的環境，隨時可連累無辜市民」。

他認為警方昨日表現克制，稱示威者破壞立法會，把「三權」中的「立法」敲碎。他續說，現在需查找「幕後黑手」，要求警方果斷執法，又批評法庭不能再「community service（社會服務令），totally rubbish」，指「任何法官如果再麻目不仁，我何君堯一定會嚴重追究到底」，有記者追問何君堯是否在威脅法官，何君堯沒有回應並離去。

【09:52】經民聯立法會議員梁美芬今早（2日）到立法會大樓，了解昨日示威者闖入造成的損毁情况，並稱會跟進警方於昨晚9時撤離的決定。

梁美芬早上9時半到達立法會，表示沒有收到立法會秘書處通知是否能進入。她強調，立法會是自己工作地方，須回去視察辦公室有否遭受暴力破壞或損失，以及了解同事安全。

她表示，示威者縱有不同意見亦無權損害立法會大樓。被問到警方昨晚9時撤離是否要負上責任，梁美芬表示會向警方跟進。

梁美芬其後在登記及搜身後獲准進入立法會。

熱血公民立法會議員鄭松泰其後表示，他離開立法會時警方表明只允出不允再進入，質疑梁美芬何以有特權進入，又批評她進入大樓可能破壞現場證據。

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