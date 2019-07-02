【逃犯條例】譚耀宗譴責衝擊立法會　「年輕人為一時發泄無濟於事」 (10:43)

譚耀宗表示，衝擊立法會大樓事件對香港法治社會的形象有很大破壞力，認為社會要同心協力向暴力說不。他指出，年輕人有時理想化會衝動，但他們應考慮作出暴力行為可能要負上刑責，亦要思考犠牲自己可以達到什麼目的，若只是一時發泄無濟於事，他們可以向政府表達不滿，但要注意手法，勿以激烈方式令社會震動，期望引起關注，到頭來反得不到支持。

對於有聽眾認為，警方昨日不盡早採取行動驅散衝擊立法會人士，而是一直撤退，讓示威者可入內搗亂，令人有「設局」之感。譚耀宗稱，若警方以武力回應，一旦雙方出現衝突場面，很可能會造成重大傷亡。

至於昨日七一遊行有數十萬人上街，繼續為反對修訂《逃犯條例》發聲，譚耀宗表示，暫緩或撤回修例在字眼上並無分別，民眾不要再糾纏這問題，應向前看。他說，政府已承諾會改變作風，加強與民溝通，民眾應先給政府機會和時間。

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