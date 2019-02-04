【逃犯條例】《環時》籲社會向暴力說不：內地香港血濃於水　我們永遠都盼香港好 (10:28)

修訂《逃犯條例》風波持續發酵，有示威者昨日（1日）將行動升級，衝擊並一度佔領立法會大樓。內地官媒《環球時報》昨日（1日）深夜發表社評，呼籲香港社會全部行動，對暴力行徑大聲說不。
社評批評示威者行為是踐踏香港社會利益底線，強調此類暴力是發達社會之恥，也是不祥之兆，施行資本主義的香港也不應縱容。
社評又強烈譴責示威者行為，強調香港不應成為暴力的天堂，「有問題和爭議都應通過憲制渠道加以解決，用暴力劫持香港這樣的法治社會是最大的罪惡」 。
社評最後呼籲香港全社會應行動起來，對暴力行徑的上演大聲說不，「內地社會對香港的唯一期望就是它能夠保持長期的穩定和繁榮，內地人香港人血濃於水，我們永遠都盼香港好」。
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