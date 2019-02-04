【逃犯條例．衝擊立法會】市民不滿林鄭發言　「面子真的那麼重要？」　「連儂牆」寫字條勸勉學生 (09:58)

於反對《逃犯修例》修訂示威中擔任醫療隊、港大醫學系輔導員的馮先生，今早（2日）到政總外「連儂牆」，寫下勸勉學生的字條。
馮先生表示，於昨日（1日）示威者衝擊警方會展防線期間，有示威者被警棍擊中頭部，頭破血流，但於凌晨警察驅散立法會示威者後，僅有年輕人因久未進食而虛脫，鮮有被警員攻擊而受傷的個案。
對於行政長官林鄭月娥在記者會的發言，馮先生不滿她故意劃分遊行人士和衝擊立法會示威者，認為她是製造分化和撕裂。他亦不滿特首迴避三名年輕人自殺的事件，且拒絕「撤回」方案：「又說暫緩已是胎死腹中，為何不撤回？面子真的那麼重要？」
對於是否贊成年輕人日後會否再有後續行動，馮先生指出，會以成年人身分向年輕人分析不同性質行動的利弊，不會鼓勵部分衝擊行動，「但只要有行動，我們都會站在他們旁邊，守護他們」。
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